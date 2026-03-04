«Матч Премьер» загадочно удалил видео с празднованием гола Соболева

Телеканал «Матч Премьер» удалил из своего телеграм-канала видео с празднованием гола нападающего «Зенита» Александра Соболева в ворота «Балтики», сообщил «Чемпионат».

Матч Пути регионов Fonbet Кубка России завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев, единственный мяч Соболев забил на 79-й минуте, выйдя на замену во втором тайме.

После гола футболист эмоционально отреагировал, обращаясь с жестами в сторону скамейки запасных своей команды. Видео этого эпизода появилось в телеграм-канале «Матч Премьер» с подписью «Я на поле должен быть!». Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал живое обсуждение среди болельщиков. Однако спустя примерно два часа публикация исчезла без каких-либо объяснений. На ее месте осталась только фотография.

Журналист Игорь Рабинер предположил, что видео убрали по чьему-то решению, но кто именно инициировал удаление, остается неизвестным.

Сам Соболев позже подтвердил, что его жесты были адресованы скамейке запасных и выражали желание больше времени проводить на поле. Причины, по которым телеканал предпочел скрыть этот момент от публики, пока не раскрываются.

