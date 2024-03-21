Матч Россия — Сербия останавливали из-за безумного фаната треш-стримера Mellstroy

Матч между Россией и Сербией ставили «на паузу» из-за болельщика, который неожиданно выбежал на поле. Как сообщает Shot, это фанат блогера Mellstroy.

Футбольная игра между командами из РФ и Сербии проходила на московском стадионе «Динамо». Неизвестный выбежал в это время на поле и вызвал недоумение спортсменов, охраны и зрителей.

Молодой человек бежал через все поле, выполняя челлендж треш-стримера Mellstroy. Задание заключалось как раз в том, чтобы показаться всем в финале Лиги чемпионов, одетым в футболку с логотипом видеоблогера. Наградой должны послужить 30 млн рублей.

Однако заплатит ли такую баснословную сумму Mellstroy неизвестно. Ранее он уже давал необычные задания поклонникам, также обещая денежное вознаграждение. Ничего исполнители так и не получили.

Напомним, что Андрей Бурим, он же Mellstroy, был объявлен в розыск. Блогер живет за границей, но его могут найти и перевезти в Белоруссию. Молодой звезде вменяют статью об «Уклонении от мероприятий по призыву», что предполагает два года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Сербию в товарищеском матче.