«Матч ТВ» может убрать ведущую Марию Орзул из эфира

«Матч ТВ» решил отстранить ведущую Марию Орзул от работы на футбольных матчах и других прямых эфиров, утверждает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, руководству канала не нравится, что ведущая перебивает игроков и экспертов, а также допускает различные ошибки.

Карпов отмечает, что претензии Орзул высказало московское «Динамо». Вначале ведущая в студии выдала «инсайд» о том, что футболисты бело-голубых якобы не понимают требований главного тренера Ролана Гусева, а затем в эфире после матча «Динамо» с ЦСКА задавало неуместные вопросы про Гусева и Валерия Карпина, а голкиперу Курбану Расулову пожелала «беречь свою пятую точку».

Орзул претензии бело-голубых непонятны. При этом инсайдер написал, что пресс-служба «Матч ТВ» опровергла слухи об опале ведущей.

