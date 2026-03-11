Семак назвал условие, при котором «Зенит» будет играть, как «Барселона»

После рестарта РПЛ «Зенит» в сложном для себя матче одолел «Балтику» (1:0) и проиграл на выезде «Оренбургу» (1:2).

Семак признал, что проблемы в команде действительно есть, они связаны с приходом и необходимостью адаптации новых игроков. Специалист указал, что на протяжении восьми лет команда держит планку определенного уровня, ниже которой не опускается.

«Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», у нас и состав должен быть соответствующий», — сказал Семак.

Тренер подчеркнул, что самое важное сейчас — борьба за первое место в РПЛ и Кубок России, которую ведет «Зенит».

После 20 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 42 очками, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В 21-м туре петербуржцы сыграют с московским «Спартаком».

Ранее агент Тимур Гурцкая раскритиковал извинения главы судейского комитета РФС Милорада Мажича, назвав их «еще большим плевком», чем собственно ошибки арбитров.