Mash: Конор Макгрегор и Мэнни Пакьяо договариваются о поединке в Москве

Филиппинский боец Мэнни Пакьяо и ирландец Конор Макгрегор, по данным Mash, могут провести бой в российской столице летом 2025 года.

Как отметил канал, в спортивных кругах прошли слухи, что Мэнни Пакьяо уже принял предложение о проведении боя, а Конор Макгрегор пока обдумывает вызов. Вдобавок к этому, в процессе согласования гонорары бойцов.

Когда все личные и организационные моменты окончательно уладят, то тогда сделают анонс события. Как отмечает интернет-издание «Ямал-Медиа», битва Пакьяо и Макгрегора может стать «гвоздем» программы «Ночи чемпионов IBA». Однако официальных комментариев отечественные спортивные организации пока не давали.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Петр Ян ударил китайского журналиста по печени и попал на видео.