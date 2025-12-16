Мбаппе отсудил у ПСЖ 61 млн евро

Суд принял сторону футболиста и обязал парижский клуб выплатить Мбаппе бонусы, которые он недополучил после окончания контракта с ПСЖ в 2024 году. В свою очередь, претензии ПСЖ к игроку на €440 млн были отклонены.

Сообщается, что решение было принято единогласно, а приговор суда подлежит немедленному исполнению.

Килиан Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. За это время он забил за парижан 256 мячей в 208 матчах во всех турнирах. За «Реал» французский форвард отличился 70 раз в 81 матче.

Ранее бывший полузащитник сборной России высказался о ситуации с игровым временем у голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.