Жирков высказался о ситуации с голкипером Сафоновым в ПСЖ

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков высказался в интервью «РБ Спорт» о положении голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

Российский вратарь провел три матча за парижский клуб впервые с начала сезона после травмы Люка Шевалье. Француз уже выздоровел, и Сафонов рискует снова оказаться на лавке.

«Будь я на его месте, уже 100% ушел бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю», — сказал Жирков.

Он отметил, что Сафонов несправедливо играет так мало и может поискать себе другую европейскую команду.

Ранее пресс-служба ПСЖ заблюрила Сафонова на общекомандной фотографии. Футболист заявил по этому поводу, что он якобы сам спрятался от фотографа, так как не любит коллективных снимков.