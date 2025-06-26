Мбаппе раскрыл секреты ПСЖ и подал в суд из-за «психологического давления»

Форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции, рекордсмен по количеству голов в истории ПСЖ Килиан Мбаппе обратился в судебные органы с иском против парижского клуба, где он выступал с 2018 по 2024 годы, передает издание AFP.

Как сообщает источник, 26-летний французский футболист обвиняет свой экс-клуб в оказании психологического воздействия и принуждении к заключению нового соглашения в 2023 году, когда он был временно отстранен от участия в тренировочном процессе с основным составом парижан.

Исковое заявление от Мбаппе было подано 16 мая текущего года, а судебное разбирательство было инициировано во вторник на этой неделе.

Летом 2024 года Мбаппе присоединился к «Реалу» в качестве свободного агента, и в своем первом сезоне в испанской Ла Лиге завоевал трофей «Золотая бутса», отметившись 31 забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира.