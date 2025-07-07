Мбаппе установил уникальный рекорд «Реала»
Нападающий Мбаппе забивал за «Реал» в семи различных турнирах в одном сезоне
Фото: [ФК «Реал»]
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал автором уникального рекорда, проинформировал Stats Foot.
Забив красивый гол в ворота дортмундской «Боруссии» в четвертьфинале клубного чемпионата мира, Мбаппе в течение одного сезона отличился за «Реал» в семи различных турнирах, чего ранее не удавалось никому.
Французский нападающий забил 31 мяч в Ла Лиге, семь — в Лиге чемпионов, два — в Кубке Испании, а также по разу отличился в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и клубном чемпионате мира.
Мбаппе проводит первый сезон за «Реал» после перехода из ПСЖ.
На клубном чемпионате мира, проходящем в США, определились все полуфиналисты. «Реал» на этой стадии сыграет с бывшим клубом Мбаппе ПСЖ.