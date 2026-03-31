«Медный идет в мэры, а Ворон выходит на охоту»: тизер третьего сезона «Инспектора Гаврилова» появился в Сети

Онлайн-кинотеатр START выпустил тизер одного из самых популярных комедийных сериалов последних лет — сериала «Инспектор Гаврилов», пишет portal-kultura.ru. Зрителей ждут не только старые герои, но и громкие сюжетные повороты.

Премьера третьего сезона комедийного хита запланирована на весну 2026 года. Проект, который изначально стал феноменом в онлайн-кинотеатре START, позже появится и в эфире телеканала СТС. Режиссерское кресло вновь занял Кирилл Васильев, работавший над первым сезоном.

Сюжет обещает неожиданные повороты: после выхода из комы персонаж по прозвищу Медный начинает новый жизненный этап и решает побороться за пост мэра. Что из этого выйдет — интрига, которую создатели пока оставляют за кадром.

Актерский состав третьего сезона остается таким же сильным: Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко возвращаются к своим ролям. А главное дополнение каста — Алексей Гуськов, который исполнит роль влиятельного криминального авторитета по прозвищу Ворон.

Также в проекте снялись Наталья Земцова, Алексей Демидов, Софья Каштанова, Алиса Стасюк, Вадим Ракитин, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Михаил Павлик, Виктория Заболотная и другие.

