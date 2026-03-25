Триллер Ларса фон Триера о маньяке вновь покажут в российском прокате

Фильм датского режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» снова выйдет в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании VERETENO. Картину впервые представили в 2018 году.

Сценарий написан Ларсом фон Триером в соавторстве с Йенни Халлунд. Главные роли исполнили Мэтт Диллон, Ума Турман, Ширли Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц.

Действие фильма разворачивается в Америке 1970-х годов, хотя съемки проходили в Дании и Швеции. Ларс фон Триер создает условное пространство, сосредотачиваясь на философской притче о природе зла и искусства. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни серийного убийцы по имени Джек.

Картина наполнена культурными отсылками: в ней присутствуют аллюзии на поэму Данте Алигьери «Божественная комедия», парные стихотворения «Тигр» и «Агнец» из «Песни невинности» Уильяма Блейка, а также прямая отсылка к английскому фольклору — стихотворению «Дом, который построил Джек».

Сам режиссер назвал фильм художественной исповедью. В картине он иронично отвечает на обвинения критиков в жестокости и провокационности. В одном из эпизодов появляются фрагменты из предыдущих работ Триера, превращая фильм в рефлексию о карьере и природе авторского кино.

