Теннисист Медведев высказался о дисквалификации итальянца Синнера

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал недавнюю дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. По мнению, которое российский спортсмен выразил на пресс-конференции Univers Tennis, Синнер может попробовать договориться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении сроков наказания.

Ранее WADA приняло решение дисквалифицировать Синнера на три месяца из-за нарушения антидопинговых правил. Таким образом, теннисит не сможет выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) до 4 мая 2025 года.

«Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с WADA и защитить себя, как Янник Синнер. Если они скажут: "Мы нашли допинг, это два года", вы ответите: "Нет, я хочу один месяц". Надеюсь, создан прецедент. Потому что если нет, то это будет странно», — сказал Медведев.

По словам Синнера, запрещенное вещество попало в его организм из-за использования безрецептурного спрея, нанесенного членом его команды на кожу. Теннисист подчеркнул, что он не имел намерения нарушать правила. Синнер также отметил, что принял дисквалификацию WADA, иначе разбирательства по этому делу могли бы длиться год.

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