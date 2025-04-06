Медведев — о рекорде Овечкина: ждем суицида безумного чеха Гашека

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал 895-ю шайбу российского форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, припомнив известному чешскому вратарю Доминику Гашеку его слова, что Ови никогда не побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Как известно, Гашек слывет отъявленным русофобом, постоянно критикуя Россию, российских граждан и проводимую на Украине СВО.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P.S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал в своем аккаунте Медведев.

В конце своей публикации он добавил смеющийся смайлик.

Как мы уже сообщали, рекорд Уэйна Гретцки, который он установил в 1987 году, оставался непревзойденным на протяжении 26 лет. Однако сегодня, 6 апреля, Александр Овечкин побил его, забив свой 895-й гол в возрасте 39 лет в матче между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Примечательно, что Гретцки забросил свою 894-ю шайбу в 1999 году, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», когда прославленному канадцу было 35 лет.