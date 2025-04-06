«Все рекорды должны быть побиты»: Гретцки высказался о достижении Овечкина

Обладатель предыдущего снайперского рекорда НХЛ Уэйн Гретцки поздравил Александра Овечкина с достижением, а также пообещал преподнести в будущем дорогостоящий сюрприз.

Уэйн Гретцки сдержал свое слово. Как и обещал, он стал первым, кто пожал руку российскому хоккеисту, побившему его рекорд. Он восхитился мастерством Овечкина, а также усомнился, что кто-то теперь способен переплюнуть спортсмена.

«Говорят, рекорды ставятся для того, чтобы их бить, но я не уверен, что кто-то сможет забить в ней больше голов», — высказался канадец.

Гретцки также вспомнил, что после своего снайперского рекорда ему подарили «Роллс-Ройс». Что преподнесут Овечкину — еще открытый вопрос. Канадский спортсмен отметил, что сам подарит машину российскому спортсмену, когда тот забьет юбилейную 900-ю шайбу. В свою очередь Овечкин обещал это сделать, а после коллеги обнялись.

Ранее сообщалось, что как Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.