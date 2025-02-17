Медведев обошел Джоковича в обновленном рейтинге ATP, став шестой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал впечатляющий подъем в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поднявшись на две позиции и став шестым в списке. Это достижение позволило ему обойти знаменитых соперников, включая Новака Джоковича и Алекса де Минаура.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира в Марселе, где уступил сербскому теннисисту Хамаде Меджедовичу.

Даниил Медведев ранее занимал первую строчку в мировом рейтинге АТР в одиночном разряде. Он стал победителем одного турнира Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США в 2021 году. Теннисист также является финалистом пяти турниров Большого шлема — Открытого чемпионата США в 2019 и 2023 годах, а также Открытых чемпионатов Австралии в 2021, 2022 и 2024 годах.

Кроме того, Медведев выиграл Итоговый турнир ATP в 2020 году и стал финалистом турнира в 2021 году. В его активе также 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Медведев представляет сборную России, с которой завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP в 2021 году, а также дважды выиграл Кубок Лэйвера в составе команды Европы (в 2021 и 2024 годах). Он является одним из трех российских теннисистов в истории, которым удалось победить на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Ранее Даниил Медведев высказался о ситуации с дисквалификацией итальянского теннисиста Янника Синнера.