«Это был монтаж»: Артемий Лебедев впервые прокомментировал скандал с Олесей Иванченко

Артемий Лебедев, известный дизайнер и блогер, который последнее время хранил молчание после громкого скандала на шоу «Натальная карта», наконец высказался и прокомментировал ситуацию , в которой ведущая Олеся Иванченко расплакалась в прямом эфире, пишет Super.ru.

В своем новом видео он изложил свою версию событий, которая, по его словам, кардинально отличается от того, что увидели зрители в нарезанных роликах для социальных сетей.

Лебедев заявил, что он не доводил Иванченко до слез, и ее эмоциональный срыв спровоцировал вовсе не он, а второй ведущий, который, как считает дизайнер, намеренно подталкивал ее к этому.

Более того, Артемий заявил, что ролик, который разлетелся по интернету, был смонтирован специально для соцсетей, чтобы создать ложное впечатление. Между его фразой «сосать», которая якобы стала последней каплей, и самими слезами, по его утверждению, прошло около 40 минут, а не несколько секунд, как показалось зрителям.

«От этой истории выиграли абсолютно все», — подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что в результате выпуск «Натальной карты» только привлек новых зрителей и собрал просмотры.

Отдельно дизайнер отметил, что Иванченко сама часто использует слово «сосать» в своей речи, и он, в отличие от нее, не привык общаться с женщинами в подобном ключе.

