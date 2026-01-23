Медведев в пятый раз в карьере отыгрался со счета 0:2

Для Медведева это был 23-й пятисетовый поединок в карьере и десятая победа в таких матчах. В пятый раз он сумел отыграться после 0:2 по партиям, причем четыре из пяти побед пришлись на Мельбурн.

Матч продлился три часа и 43 минуты. Переломным стал брейк россиянина в третьем сете при счете 5:5. Медведев рассказал, что после двух проигранных сетов он решил не думать о результате, а просто старался показать хороший теннис.

В 1/8 финала россиянин сыграет с 20-летним американцем Лернером Тьеном. Это будет четвертый матч соперников, пока преимущество на стороне Тьена — 2-1. В прошлом году он сумел остановить Медведева во втором круге Australian Open. Тьен занимает 29-е место в рейтинге, Медведев — 12-е.

Ранее экс-первая ракетка мира Новак Джокович высказался о своих планах относительно завершения карьеры.