Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Майами, обыграв британца Норри

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в матче третьего круга турнира ATP, который проходит в Майами. Россиянин обыграл оппонента со счетом 7:5, 6:1.

В следующем туре Медведев сыграет с победителем матча между французом Уго Умбером и немцем Домиником Кепфером.

Ранее Медведев обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счетом 7:5, 6:7, 6:2. Норри в предыдущем туре выиграл у венгра Мартона Фучовича со счетом 6:4, 6:2.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. С 2009 года мужской турнир относится к серии «Мастерс» с призовым фондом 8,8 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде и 32 пары.

Медведеву 28 лет. Он занимает четвертое место в рейтинге ATP. Россиянин в 2022 году на протяжении 16 недель держался на первой строчке рейтинга, таким образом являясь первой ракеткой мира. Медведев шесть раз становился финалистом турниров Большого шлема, однако одержать победу ему удалось только на US Open в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая не состоится 25 марта.