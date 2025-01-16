Российский теннисист Хачанов прошел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, одержал победу над 86-й ракеткой канадцем Габриэлем Диалло во втором раунде Australian Open с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3, сообщил портал «Чемпионат».

Поединок длился 3 часа 14 минут. Хачанов оформил 10 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из девяти брейк-пойнтов.

Его соперник Диалло сделал 15 подач навылет, допустил три двойных ошибки и смог реализовать один из пяти брейк-пойнтов. В следующем раунде Хачанов сразится с победителем встречи между Алексом Михельсеном и Джеймсом Маккейбом.

Напоминаем, что одиночный турнир Australian Open — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в финале одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее в третий круг Australian Open также вышла российская теннисистка Дарья Касаткина, обыграв китаянку Ван Яфань.