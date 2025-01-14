Байден сообщил, сколько денег понадобится для восстановления Лос-Анджелеса

Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных лесных пожаров, обернется в десятки миллиардов долларов, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции с представителями федерального правительства, передает РИА Новости.

Он призвал членов конгресса ускорить процесс и выделить средства для этих целей. Лесные пожары, начавшиеся в Лос-Анджелесе 7 января, стали самыми серьезными в истории Калифорнии.

В соответствии с информацией, предоставленной властями, общая площадь сгоревших земель превысила 16 тыс. гектаров. Более 12,3 тыс. зданий, среди которых есть и дома известных личностей, были уничтожены. Метеорологи подчеркивают, что причиной стремительного распространения огня стали сухая и ветреная погода.

Ранее сообщалось, что Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании тушить пожары.