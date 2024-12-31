Меладзе запретили «поддерживать Украину» на концертах в Дубае

Организаторы новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае попросили его воздержаться от проукраинских высказываний во время выступлений, пишет Mash.

По информации источника, они хотят избежать повторения ситуации, когда артист произносил лозунги украинских радикалов, чем вызвал широкое обсуждение как среди российских, так и среди украинских фанатов.

Отмечается, что особое внимание организаторы уделили инструктажу охраны на случай непредвиденных выкриков, перформансов и высказываний во время концерта.

В январе 2023 года Меладзе ответил на провокацию зрителя словами «Героям слава», произнеся их почти шепотом. Видео распространилось в соцсетях и вызвало шквал критических оценок поведения певца. В России общественники предлагали лишить Меладзе гражданства и депортировать.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева вместе с детьми тайно вернулись в Россию.