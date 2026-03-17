Мелкадзе вспомнил самую жесткую гулянку в «Спартаке»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «Чемпионатом» вспомнил о временах, когда он выступал за московский «Спартак».

Футболист признался, что в молодости «гулял» после игр, и на дистанции это сказалось. Также он вспомнил самую жесткую гулянку в «Спартаке».

«Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Там творилась полная жесть. Чтобы ты понимал, Жиго там танцевал на шесте… Все, больше ничего не расскажу», — сказал Мелкадзе корреспонденту издания.

9 декабря 2021 года «Спартак» обыграл «Легию» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов взял пенальти в компенсированное время. Победа позволила красно-белым занять первое место в группе, где также выступали итальянский «Наполи» и английский «Лестер». Из-за отстранения российских клубов в феврале 2022 года «Спартак» не смог продолжить участие в турнире.

Георгий Мелкадзе является воспитанником академии «Спартака», однако в основном составе он так и не закрепился. Нападающий заявил, что ему нужно было раньше разорвать контракт с москвичами, а не ходить по арендам. В марте Валерий Карпин впервые включил Мелкадзе в расширенный список сборной России.