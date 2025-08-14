Менеджер ФК «Орел» попросил фанатов за деньги зарядить кричалку о нетрадиционной ориентации арбитра

Инцидент произошел во время матча 1/256 финала Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» — «Орел». Фурсин пообещал болельщикам заплатить за нужные слова, и те зарядили кричалку о нетрадиционной сексуальной ориентации арбитра.

Подключение фанатов не помогло. Профессиональный клуб «Орел» проиграл медийному «Броук Бойз» со счетом 2:3, хотя и вел в счете. Теперь ФК «Орел» и его менеджера ждут санкции со стороны РФС. Комментировать каналу произошедшее Фурсин отказался.

Ранее главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался по поводу лимита на легионеров. Еще в 2008 году он назвал лимит «злом» и с тех пор своей позиции не изменил.