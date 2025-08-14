Менеджер ФК «Орел» попросил фанатов за деньги зарядить кричалку о нетрадиционной ориентации арбитра
Фото: [ФК «Орел»]
Исполнительный директор ФК «Орел» Никита Фурсин попросил фанатов клуба зарядить оскорбительную кричалку об арбитре, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».
Инцидент произошел во время матча 1/256 финала Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» — «Орел». Фурсин пообещал болельщикам заплатить за нужные слова, и те зарядили кричалку о нетрадиционной сексуальной ориентации арбитра.
Подключение фанатов не помогло. Профессиональный клуб «Орел» проиграл медийному «Броук Бойз» со счетом 2:3, хотя и вел в счете. Теперь ФК «Орел» и его менеджера ждут санкции со стороны РФС. Комментировать каналу произошедшее Фурсин отказался.
