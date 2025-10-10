Менеджер Кудрявцевой прокомментировал слухи о ссоре между ней и Гузеевой

В медийном пространстве вновь активизировались спекуляции вокруг отношений двух известных телеведущих. Предыстория инцидента восходит к ситуации вокруг строительства вилл на Бали, где Лариса Гузеева выступала в качестве рекомендателя одного из проектов. После того как застройщик приостановил работы, оставив инвесторов без объектов, Лера Кудрявцева в телевизионном эфире позволила себе критическое высказывание в адрес коллеги, назвав ее позицию излишне наивной. Ответная реакция Гузеевой в социальных сетях, где она напомнила о связях Кудрявцевой с одним из участников проекта, была воспринята публикой как начало открытого противостояния. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Тем не менее менеджер Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди категорично опроверг слухи о конфликте, охарактеризовав распространяемую информацию как безосновательную. По его словам, отношения между телеведущими остаются нормальными, а вся история представляет собой типичный пример создания сенсации на основе непроверенных данных.

Итогом этой медийной истории стало очередное подтверждение того, что публичные высказывания знаменитостей часто получают преувеличенную трактовку. Несмотря на внешние признаки напряженности, официальная позиция представителей сторон свидетельствует об отсутствии реального конфликта, что позволяет рассматривать данную ситуацию как рабочий момент в профессиональной деятельности двух медийных персон.

Ранее сообщалось, что у мужа Кудрявцевой Макарова нет высших достижений.