«Меня шантажировали крысы»: Дибров впервые прокомментировал скандальное видео с расстегнутой ширинкой

Российский телеведущий Дмитрий Дибров впервые публично высказался о скандальном видео, на котором запечатлен с расстегнутой ширинкой.

Во время стрима на платформе Twitch он заявил, что стал жертвой шантажа — с ведущего требовали деньги за нераспространение компрометирующего ролика. Дибров отказался платить вымогателям и назвал их «крысами».

«Я на него посмотрел — а что там такого?» — задался вопросом телеведущий.

По его словам, во время съемки он не находился в публичном пространстве, а пересаживался из одного автомобиля в другой. Дибров сообщил, что помогал девушке выйти из машины, а когда сел в свой автомобиль, забыл застегнуть ширинку.

«Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации [застегнуться]?» — порассуждал ведущий.

Накануне видеоролик, на котором запечатлен Дибров, опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видно, как герой видео и его спутница выходят из автомобиля у здания, где, по некоторым данным, проходила секс-вечеринка.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после скандала с публичной мастурбацией.