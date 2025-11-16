Публичная мастурбация и свингеры: Дибров уехал из России после скандала из-за интимного видео

Телеведущий Дмитрий Дибров временно покинул Россию после публикации компрометирующего видео, на котором, по предположению масс-медиа, запечатлен его интимный прокол. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Mash, 65-летний медийщик в настоящее время находится на Бали.

Телеграм-каналы иронично отмечают, что Бали — это остров, который, по случайному совпадению, известен своей популярностью в среде свингеров. Источник из окружения донского казака сообщил, что из-за разразившегося скандала Дибров мог вынужденно отказаться от запланированного празднования дня рождения в Москве, перенеся его за границу.

«Но сделал это тихо, так как сейчас скрывается от всех. Хочет, чтобы о скандале забыли и не было последствий, — боится, что это скажется на его работе на ТВ, корпоративах и рекламных контрактах», — отмечают источники канала Mash.

Также в СМИ и ряде каналов вспомнили, как активно обсуждался не только видеоролик, но и фрагмент якобы старого интервью Диброва, где ведущий признавался в симпатиях к движению свингеров. Он указывал, что в таких сообществах «много умных людей».

По имеющейся информации, Дибров планирует вернуться в Россию во второй половине ноября. Подчеркнем: сам он скандал не комментировал и ничего не подтверждал.

Напомним, что в Сети разошлось видео, на котором заметили мастурбирующего мужчину у машины в Москве. Герой истории был похож на ведущего Дмитрия Диброва. Этого прообраза было достаточно, чтобы разразился скандал. Звезду уже успели раскритиковать коллеги по цеху, такие как Яна Поплавская. Актриса призналась, что в шоке от истории вокруг телеведущего.

Также успели высказаться и врачи. Нарколог Шуров предположил, с чем мог связан столь интимный поступок.

Сам же Дмитрий Дибров и ранее находился в информационном поле довольно часто: все из-за развода с Полиной, которая ушла к другому мужчине — бизнесмену Товстику. Даже спустя месяцы после новостей о разрыве у ведущего интересовались о причинах развода и личных подробностях. В какой-то момент он даже наорал на журналистку из-за вопроса о любовницах и грозился пойти в суд.