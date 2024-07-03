Мероприятие «Семья. Лето. Парк» пройдет в Московской области

В эти выходные почти в 90 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк», приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертные и развлекательные программы, мастер-классы, спортивные соревнования, тематические фотозоны и не только. Так, например, в Дрезненском городском парке Орехово-Зуевского округа пройдут праздничный концерт «Счастливы вместе», лекция по генеалогии, мастер-класс по созданию браслета, детская игровая программа «Паровозик из Ромашково», в Центральном парке Ногинска Богородского округа — концерт «Моя семья — мое богатство» при участии группы «Кантилена», дефиле невест, парад семей и не только. Отметим, что все мероприятия организуют в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 0+