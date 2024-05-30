Мероприятия «Город профессий» пройдут в парках Подмосковья в День защиты детей

В эту субботу почти в 90 парках Подмосковья состоится общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное ко Дню защиты детей. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для детей и их родителей подготовят костюмированное семейное шествие «Маленькие мастера», квест «Навигатор», детский спектакль «Незнайка в мире профессий» и многое другое. В 60 парках также пройдет ежегодная акция по раздаче бесплатного мороженого от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. Отметим, что мероприятия организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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