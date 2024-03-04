Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, проведут в парках Подмосковья

В эту пятницу в более чем 85 парках Подмосковья подготовят программу «Весна, цветы и комплименты», посвященную Международному женскому дню. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках нее посетителей ждут мастер-классы, концерты, женщинам — подарят цветы. Так, например, в Дрезденском городском парке Орехово-Зуевского округа пройдут праздничный концерт «Весенняя классика», выставка рисунков «Цветочное настроение» и мастер-класс по живописи «Весенний букет», в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа — семейные конкурсы, мастер-классы по изготовлению «брошки-матрешки» и весенний концерт и так далее. Отметим, что мероприятия организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

*Возрастное ограничение 6+