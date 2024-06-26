Мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут в парках Подмосковья

В эти выходные более чем в 85 подмосковных парках проведут праздничную программу «Это молодежь», приуроченную ко Дню молодежи. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдут открытый микрофон с выступлениями известных комиков, праздник Auto party на парковке с тюнингованными машинами, выступления диджея и певицы Guma. В Зарайском центральном парке культуры и отдыха проведут выставка автомобилей и автотюнинга, танцевальный мастер-класс, встречу с гитаристами-любителями и концерт. Подробную программу мероприятий можно найти на официальных ресурсах парков. Отметим, что их организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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