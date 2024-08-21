Мероприятия в честь Дня Государственного флага пройдут в библиотеках Подмосковья

Для гостей подготовят лекции, викторины, игры. Им также расскажут о том, когда и почему возник праздник флага и не только. Помимо этого, в библиотеках можно будет получить доступ к полной коллекции электронных документов президентской библиотеки, в том числе, уникальным источникам, посвященные российскому триколору. Полный доступ к фондам по истории, русскому языку, теории и практике российской государственности есть в приложении «МОе Подмосковье» в библиотеках с пометкой «Доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+