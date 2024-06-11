Мероприятия в честь Дня России проведут в парках Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Завтра в честь Дня России почти в 90 парках Подмосковья проведут праздничные мероприятия. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что для гостей в этот день проведут фолк-концерт «Просторы Родины», викторины на знание истории страны, фото-акцию «Россия начинается с нас», в некоторых парках пройдет торжественное шествие с флагом России и исполнением государственного гимна страны. В частности, например в Кузьминском лесопарке в Котельниках посетителей ждут турнир по стритболу «Кубок Кузьминского парка», велопробег «Вперед, Россия!», мастер-класс по выжиганию по дереву и не только. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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