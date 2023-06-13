Сто пятьдесят тысяч человек посетили праздничные мероприятия в подмосковных парках в День России
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Число посетителей праздничных мероприятий в парках Подмосковья в День России превысило сто пятьдесят тысяч человек. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма региона.
Праздничную программу подготовили в восьмидесяти парках области. Для гостей провели тематические мастер-классы, квесты, творческие ярмарки. Также были организованы фотовыставки и танцевальные площадки.
Помимо этого, в парках выступили духовые оркестры и ансамбли – «Славяночка» и «Русский тембр».
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с праздником и отметил важность единства народа.