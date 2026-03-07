«Мерзко. Позор, хлопцы»: иноагент Макаревич обрушился с критикой на украинцев из-за Жванецкого

В день, когда русскому писателю-сатирику Михаилу Жванецкому исполнилось бы 92 года, его имя вновь оказалось в центре скандала. Только на этот раз не из-за острого слова или сатирической миниатюры, а из-за решения властей Одессы вычеркнуть знаменитого земляка из городской истории. Бульвар, названный в честь писателя, переименовали, мемориальную доску демонтировали, а самого Жванецкого чиновники окрестили «пропагандистом российской имперской политики». Такое развитие событий возмутило Андрея Макаревича*, который много лет дружил с сатириком. Как пишет The Voice , музыкант, ныне живущий в Израиле, не сдержал эмоций в личном блоге.

Макаревич* подчеркнул, что Жванецкий для него великий и любимый писатель, которого не смог назвать ни украинским, ни российским. По его словам, Михаил Михайлович — Человек Человечества.

«И украинская, и российская культуры должны им гордиться — невзирая ни на что. Как же он радовался своему бульвару в Одессе! И как мерзко выглядит сегодня его отмена в городе, в котором он рос, жил и который любил бесконечно. Это позор, хлопцы», — написал Макаревич* в личном блоге.

Стоит отметить, что для Макаревича* Жванецкий был не просто коллегой по цеху. В день смерти сатирика в ноябре 2020 года лидер «Машины времени» как раз давал концерт в Одессе. Зал уже знал печальную новость, но вместо традиционной минуты молчания артист предложил свой формат прощания.

«Я плохо переношу все эти массовые традиции, не люблю это страшно, честно скажу. Вообще бы надо как-то по возможности прощаться без лишних слез — аплодисментами, улыбками, легкой грустью, добрыми словами и песнями», — высказался автор песни «Я возьму тебя с собой в небеса».

Жванецкий ушел из жизни в московской реанимации 6 ноября 2020 года. Известие о смерти первая обнародовала Алла Пугачева, назвав утрату невосполнимой. Похоронили сатирика с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова. Из-за пандемии коронавируса церемония прощания прошла в закрытом режиме.

Наследие писателя продолжает жить и спустя годы. В прошлом году в прокат вышел фильм-концерт «Жванецкий», где звезды российского кино — от Юрия Стоянова до Настасьи Самбурской — подарили новую жизнь бессмертным монологам мастера. А вдова сатирика Наталья в недавнем интервью вспоминала их отношения с теплотой и иронией.

Ранее сообщалось, кто поддерживает эмигрировавших звезд из России финансами.

* включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента