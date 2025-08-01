Месси на нервах: отпраздновал гол перед лицом соперника, потом обменялся с ним футболками

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл мексиканский «Атлас» (2:1) в Кубке Лиг, турнире, в котором участвуют команды МЛС и мексиканской лиги.

Аргентинец отметился двумя голевыми передачами, а также несвойственной для него провокацией в адрес соперника.

Второй гол своей команды Месси отпраздновал прямо перед лицом форварда «Атласа» Маттиаса Коккаро.

Впрочем, конфликта не случилось, а уругваец частично взял вину на себя, объяснив, что до этого он заводил партнеров.

«Что я могу сказать? Мне пришлось промолчать... Ведь он величайший игрок всех времен. Ему ничего не скажешь», — сказал Коккаро.

Также он рассказал, что после матча Месси принес свои извинения, и они обменялись футболками.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может запретить бразильским болельщикам въезд в страну во время чемпионата мира.