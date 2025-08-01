Трамп хочет надавить на власти Бразилии, используя футбольных болельщиков

Президент США Дональд Трамп может помешать футбольным болельщикам из Бразилии посетить чемпионат мира 2026 года, сообщает CNN Brasil.

По данным источника, Трамп может запретить выдавать бразильцам визы на въезд в США, чтобы надавить на власти страны. Отмечается, что этот запрет может действовать и во время чемпионата мира.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, причем большинство матчей примут именно США.

Ранее стало известно, что белградский «Партизан» разгромил украинскую «Александрию» в матче Лиги конференций.