Месси обеспечил победу «Интер Майами» в первом матче плей-офф

Звезда «Интера» Лионель Месси обеспечил команде комфортное преимущество перед ответным матчем, оформив дубль. Аргентинец открыл счет на 19-й минуте, второй мяч «Интера» забил Тадео Альенде. На шестой компенсированной минуте Месси сделал счет крупным, но игрок «Нэшвилла» Хани Мунтар перед финальным свистком увеличил шансы своей команды на реванш в ответном матче.

38-летний Лионель Месси подписал с «Интер Майами» новый контракт, по которому аргентинец проведет еще три сезона за американский клуб.

Накануне матча с «Нэшвиллом» Месси получил приз лучшему бомбардиру МЛС. Напомним, в регулярном чемпионате МЛС аргентинец забил 29 мячей в 28 матчах, на пять голов опередив ближайших конкурентов.