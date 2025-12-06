Норвежский тренер назвал церемонию жеребьевки чемпионата мира «шоу уродов»

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен жестко высказался о прошедшей в США жеребьевке чемпионата мира по футболу.

На мероприятии присутствовало огромное количество селебрити, президенту США Дональду Трампа вручили Премию мира от ФИФА, а вся церемония заняла более четырех часов. Именно ее длительность более всего возмутила Сольбаккена.

«Это своего рода шоу уродов. Словно смотришь альбом с футбольными карточками, где есть и звезды прошлого, и ваши кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигравшие чемпионат мира. К счастью, мы уже закончили», — сказал Сольбаккен NRK.

Сборная Норвегии угодила в одну из сильнейших групп. В соперники скандинавам достались Франция, Сенегал и еще одна команда из межконтинентальных стыков — Боливия, Ирак или Суринам.

Норвегия мощно провела отборочный турнир, забив 37 голов в восьми матчах. Скандинавы одержали победы во всех играх, разгромив, в том числе, Италию — 3:0 и 4:1. Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром европейского отбора с 16 голами.