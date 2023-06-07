Месси прокомментировал переход в «Интер Майами»

По данным канала, Месси заявил, что мог вернуться и в «Барселону», но не стал принимать такое решение в одиночку, особенно из-за того, что клубу пришлось бы либо снижать зарплату игрокам, либо и вовсе их продавать.

Тот американский клуб, куда уже официально объявил о переходе футболист, играет в футбольной лиге США. В «Интер Майами» аргентинца «зазвал» именно Дэвид Бекхэм.