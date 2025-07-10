Месси разрывает Америку: оформил дубль в матче МЛС

Победу «Интеру» обеспечил Лионель Месси. Аргентинский нападающий оформил дубль, отличившись на 27-й и 38-й минутах. На 80-й минуте Карлес Хиль забил за «Нью-Инглэнд».

Лео сделал дубль в четвертом матче МЛС подряд — подобного в американской лиге еще не случалось.

«Интер» набрал 35 очков в 18 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. При этом клуб Месси провел на три матча меньше, чем стоящие выше команды, из-за участия в клубном чемпионате мира. Лидирует на Востоке «Цинциннати» с 42 очками.

Месси забил уже 14 мячей в 15 матчах МЛС. Возглавляет список бомбардиров с 16 мячами англичанин Сэм Сарридж из «Нэшвилла».

Ранее на клубном чемпионате мира, который проходит в США, определились финалисты турнира. ПСЖ разгромил «Реал» со счетом 4:0 и в матче за титул сыграет с «Челси».