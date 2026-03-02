Месси вернулся: положил дубль и потроллил тренера соперников

В матче второго тура МЛС «Интер Майами» обыграл в гостях «Орландо Сити» со счетом 4:2. При этом к середине первого тайма хозяева вели со счетом 2:0.

Марко Пашалич и Мартин Охеда оформили убедительное преимущество «Орландо» после первой половины игры. Но уже в начале второго тайма Матео Сильветти и Лионель Месси свели его на нет. На 85-й минуте Теласко Сеговия вывел «Интер» вперед, а Месси добил «Орландо» точным ударом со штрафного на последней минуте.

По ходу матча знаменитый аргентинец успел подискутировать с тренером «Орландо» Оскаром Парехой. Тот еще в перерыве, при счете 2:0 в пользу «Орландо», сказал Месси несколько слов, которые, видимо, не понравились Лео. Зато после своего второго гола Месси показал в сторону скамейки «Орландо» жест, которым как бы спрашивал тренера, не хочет ли он получить от него автограф.

В минувшем сезоне «Интер Майами» с Месси выиграл Кубок МЛС. Аргентинец выступает за американский клуб с лета 2023 года. В октябре минувшего года 38-летний Месси продлил соглашение с «Интером» до конца 2028 года.

