Месси забил и помог «Интеру Майами» обыграть команду Миранчука

На 11-й минуте счет открыл игрок «Атланты» Эммануэль Латте Лаф. Знаменитый аргентинец восстановил равенство на 20-й минуте, а в концовке встречи Фафа Пико принес победу «Интеру Майами».

Алексей Миранчук провел за «Атланту» весь матч, но результативными действиями не отметился.

Клуб Месси лидирует в Восточной конференции МЛС, набрав 10 очков в четырех матчах. Для Лионеля это первый гол в турнире, ранее на его счету были две голевые передачи. «Атланта» набрала четыре очка в первых четырех турах.

Ранее суперкомпьюьер портала Opta Sports оценил шансы команд на победу в РПЛ.