«Металлург» арендовал у «Колорадо» вратаря Набокова, летом заключившего контракт с клубом НХЛ

Российский голкипер Илья Набоков, в конце мая заключивший двухлетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», следующий сезон проведет на правах аренды за магнитогорский «Металлург», за который и выступал на протяжении всей своей взрослой команды.

Такой вариант не исключался заранее. На данный момент в ростере «Колорадо» значатся Маккензи Блэквуд, который будет основным голкипером, и Скотт Веджвуд — бэкап. Соглашение Веджвуда с «Колорадо» истекает через год, и тогда Набоков может занять его место в составе.

22-летний Набоков провел три сезона в составе «Металлурга». В сезоне 2023/2024 Набоков завоевал Кубок Гагарина в составе «Металлурга» и был признан MVP плей-офф, став самым молодым хоккеистом, удостоившимся этого приза.

Набоков рассказывал, что его тепло встретили в Северной Америке. Клуб предоставил ему переводчика, но сейчас у голкипера будет год, чтобы основательно подтянуть английский.