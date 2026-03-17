«Металлург» отправился на выездные матчи в КХЛ молодежным составом

Магнитогорский «Металлург» отправил на два заключительных матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в основном молодежный состав.

Уральцы сыграют 18 марта с «Трактором» в Челябинске и 20 марта с «Локомотивом» в Ярославле.

«Время молодых! А помогут им опытные одноклубники», — прокомметировала пресс-служба «Металлурга» состав команды на выезд.

Из основы на заключительные матчи чемпионата отправились из основного состава только пять игроков — вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий, нападающие Егор Коробкин, Владимир Ткачев и Михаил Федоров.

«Металлург» досрочно завоевал Кубок континента — за победу в регулярном чемпионате. Уже известен и соперник магнитогорцев в первом раунде плей-офф — новосибирская «Сибирь».

