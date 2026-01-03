«Металлург» поместил Кузнецова в список отказов

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить 33-летнему хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов в октябре подписал контракт с «Металлургом». Хоккеист принял участие в 15 матчах, в которых набрал 9 (1+8) очков. У Кузнецова сразу не сложились отношения с главным тренером Андреем Разиным, который упрекал игрока в плохой физической форме и нередко оставлял на скамейке запасных.

По данным «Спорт-Экспресса», Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев». Накануне сезона агент хоккеиста Шуми Бабаев заявлял, что у форварда есть предложения из НХЛ.

