Дети из подмосковного хосписа побывали в столичном зоопарке

Посещение московского зоопарка вызвало много положительных эмоций у ребят, которые проходят лечение в областном хосписе в Домодедове.

Дети не только отдохнули, погуляли и полюбовались животными, но и стали участниками увлекательного рассказа об обитателях зверинца. Об этом позаботилась экскурсовод Наталья Рубенштейн.

В ходе прогулки особое внимание ребят было приковано к легендарному жирафу Самсону Гамлетовичу. Ему 30 лет, по человеческим меркам — 100. Кому-то из детей также понравились морские ластоногие, а кто-то долго не хотел расставаться с доброй черепахой. Без доброй улыбки из зоопарка не ушел никто.

Напомним, первый государственный детский хоспис в Подмосковье открылся в 2019 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее мы сообщили, что подольские дзюдоисты завоевали путевки на чемпионат России.