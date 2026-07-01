Мэтр кино — о ИИ: режиссер рассказал, почему нейросети не заменят горящее сердце автора

Известный режиссер Николай Лебедев, чьи работы от «Легенды №17» до «Нюрнберга» давно стали эталоном жанрового кино, вернулся с сочинского «Евразия-Кинофеста» с неожиданным и важным наблюдением: победа колумбийского фильма «Лактар» вовсе не свидетельствует о смещении фокуса в сторону бытовых драм обеспеченных слоев, как могло показаться на первый взгляд. В эксклюзивном диалоге Pravda.Ru режиссер пояснил, что жюри выбирало не социальный срез, а универсальную архетипическую историю — портрет женщины, разбивающей «золотую клетку» не ради каприза, а ради обретения себя через любовь и служение другим.

Для него этот сюжет оказался созвучен вечным вопросам боли, предназначения и человеческой теплоты, которые понятны зрителю в любой точке мира, независимо от уровня достатка.

Однако главная интрига беседы развернулась вокруг объявленного на фестивале гранта в 300 миллионов рублей на совместные проекты. Лебедев признался, что по-настоящему верит в копродукцию не как в способ освоения бюджета, а как в магическое свойство кинематографа делать чужие страны родными — он привел в пример свою любовь к Италии, рожденную исключительно через фильмы Феллини и Антониони, без единого реального визита в ту пору. Именно это свойство, по его мнению, сможет подарить зрителю новые миры и имена, но при одном условии: нельзя «специально придумывать проект под финансирование», потому что настоящий синтез культур случается только «по любви», когда возникает общая, увлекающая всех идея, а не механическая сделка.

Отвечая на провокационный вопрос о международных отменах русской культуры, режиссер сохранил спокойную, почти философскую твердость: он считает нынешние запреты временной эмоциональной бурей, не способной разрушить глубинное человеческое родство, и призывает коллег подавать личный пример дружелюбия, не оглядываясь на политическую конъюнктуру. В этом же русле он размышлял и о кризисе перенасыщения режиссерскими кадрами, заметив, что на рынке побеждает не столько талант, сколько умение осмысленно концентрировать усилия — он сравнил успешных коллег с пловцами, которые гребут к цели, а не уповают на волю волн, и признался, что в своей мастерской во ВГИКе намеренно разделяет педагогическое кресло с Владимиром Тумаевым, чтобы дать студентам право выбора между разными творческими полюсами.

Коснувшись главной технологической паники последнего времени — нашествия искусственного интеллекта в кино, Лебедев огорошил простым, но дерзким тезисом: нейросети могут расширить технический арсенал, но им никогда не заменить душу, эмоцию и «горящее сердце» автора. Как иронично заметил мэтр, именно из-за алгоритмов талантливые сценаристы и актеры уж точно без работы не останутся. Завершая разговор, он приоткрыл завесу над собственными планами, признавшись, что после фантастического «Кракена» его не отпускает жанр космической катастрофы — новый сценарий уже лежит на столе, а параллельно вызревает шпионский триллер, подробности которого он пока держит в секрете. По его словам, эти проекты — не калькуляция на зрительский спрос, а продолжение его творческого почерка, где всегда есть место риску и личному высказыванию, и именно так, через личный выбор и концентрацию, по его мнению, кино останется живым, несмотря на любые алгоритмы.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые покажут кино, созданное женщинами шести стран.