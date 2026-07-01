Замена «наравне» на «наряду»: военэксперт пояснил, почему эта поправка в Казахстане стала тектоническим сдвигом

В Казахстане с 1 июля вступила в силу поправка к конституции, из-за которой русский язык в официальных документах теперь употребляется «наряду» с казахским вместо прежнего «наравне». На первый взгляд, замена предлога выглядит почти как редакционная правка, однако военный эксперт Вячеслав Калинин, член совета при думском комитете по обороне, увидел в этом тектонический сдвиг: он трактует новую формулировку как реальное понижение статуса, которое подспудно рекомендует чиновникам использовать русский лишь как факультативное дополнение, а не как полноценный альтернативный язык. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Власти же Казахстана, напротив, называют эти изменения «историческим этапом» и началом «новой эры», настаивая, что техническое уточнение просто проясняет приоритет государственного казахского, не отменяя юридических гарантий для русского.

По его словам, русским в республике до сих пор владеют около 83% населения, он доминирует в деловой и информационной среде, особенно на севере и в мегаполисах, а его позиции всегда были закреплены конституционно. Однако демографический тренд неумолим — доля этнических русских за три десятилетия сократилась до 14,6%, и правящая элита закономерно стремится укрепить национальную идентичность через язык. Сторонники поправки уверяют, что никакого ущемления не случится, а президент Токаев и вовсе назвал шум вокруг замены «забавным», подчеркнув, что проект основного закона опубликован на двух языках с равной силой, — но критики парируют, что сама постановка вопроса меняет психологический фон и дает госслужащим сигнал к постепенному сворачиванию русского документооборота.

Эксперт добавил, что непосредственные последствия для миллионов рядовых граждан вряд ли будут мгновенными и болезненными — русская речь останется в обиходе, на рынках, в соцсетях и даже в офисах частных компаний, где она экономически удобна. Но Калинин прогнозирует, что из управленческой и политической системы русский будет уходить почти неизбежно, по украинскому сценарию, когда за символическим жестом последовали реальные ограничения. При этом он недоумевает, зачем Астане этот тернистый путь, если Белоруссия, имея схожие исторические корни, предпочла сохранить прежний баланс и не стала трогать языковую конституционную формулу.

По его мнению, русский язык в Казахстане не исчезнет завтра, но его официальный статус изменился навсегда, и это зеркало глубинных процессов — смена поколений, урбанизация, ослабление культурных связей с Москвой и одновременное усиление роли казахского как стержня государственности. Как долго продлится переходный период, покажет время, но сам факт того, что даже такая тонкая правка вызвала бурную реакцию в России, говорит о том, что постсоветское языковое пространство переживает болезненную перестройку, и остановить ее уже не получится — остается только наблюдать, насколько глубоко новая норма проникнет в реальную жизнь, а не останется декоративной строчкой в законе.

Ранее в Госдуме поддержали введение арабского языка в школах России.