Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА в небе над Подмосковьем

Силы противовоздушной обороны вечером 1 июля уничтожили два беспилотных летательных аппарата. После ликвидации целей на места падения их обломков были направлены специалисты экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале в 23:26, что подразделения ПВО Минобороны сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону города. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Позднее, в 23:37, Собянин сообщил о еще двух уничтоженных БПЛА.

Ранее сообщалось, что общероссийскую схему борьбы с наводнениями создадут к 2028 году.