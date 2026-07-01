Липкое мясо и дряблая рыба: названы признаки опасных продуктов летом

Ведущий менеджер по качеству сервиса «Самокат» Егор Лунев предупредил, что в летнюю жару привычные продукты превращаются в зону повышенного риска, и те признаки, которые зимой можно было бы списать на мелочь, сейчас требуют немедленной реакции. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, свежее мясо при нагреве быстро теряет свои свойства: стоит насторожиться, если поверхность стала липкой или скользкой, цвет изменился, а вместо нейтрального запаха появился кислый или аммиачный оттенок — это верные сигналы, что бактерии уже запустили процесс разложения, и никакой маринад не спасет положение. Рыба, в свою очередь, выдает себя резким, «не своим» запахом и дряблой, почти рассыпающейся мякотью, а молочка — откровенно кислым ароматом, который невозможно перебить.

Эксперт подчеркнул, что особенно внимательно стоит отнестись к ягодам, которые в зной превращаются в настоящий инкубатор для плесени: они теряют упругость, выделяют сок и начинают пахнуть брожением, и, если вы видите хотя бы пару заплесневелых ягод в корзинке, лучше выбросить всю партию, а не пытаться перебрать.

Лунев подчеркивает главное правило: если еда вызывает хотя бы тень сомнения, не стоит утешать себя мыслью, что термическая обработка исправит все — токсины, выделяемые бактериями, не разрушаются при варке или жарке, и рассчитывать на это значит рисковать отравлением. В итоге его совет прост до банальности: в жару лучше уменьшить запасы скоропорта, покупать ровно столько, сколько съедите за день, и безжалостно отправлять в ведро все, что выглядит, пахнет или чувствуется на ощупь не так, как час назад, — потому что экономия на продуктах в такую погоду выходит боком гораздо дороже, чем потеря пары сотен рублей.

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